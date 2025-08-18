930뉴스(청주)

농촌 경관, 지역 자원으로…지역 회생 도와

입력 2025.08.18 (10:42) 수정 2025.08.18 (15:49)

[앵커]

농작물로 조성한 아름다운 경관을 자원화하는 '경관 농업'이 주목받고 있습니다.

소득도, 지역을 널리 알리는 효과도 거두고 있는데요.

보도에 이만영 기자입니다.

[리포트]

만 ㎡의 드넓은 논에 풍속화가 담겼습니다.

다섯 가지 유색 벼를 하나하나 심어 그린 논 그림입니다.

2008년 처음 선보인 논 그림은 농사짓는 경작지를 관광 자원화하는 '경관 농업'의 원조로 꼽힙니다.

[송인헌/괴산군수 : "'괴산청결고추, 대학찰옥수수, 절임 배추 등 특산물을 홍보하기 위한 하나의 수단이다', 그렇게 보시면 됩니다."]

관광 명소로 지역 경제 활성화 효과를 거두고, 다른 자치단체에 논 그림을 그려주면서 부가적인 소득도 거두고 있습니다.

[강연진/괴산군농업기술센터 식량축산팀장 : "여러 자치단체에서 문의하셔서 저희의 기술을 이전받은 업체에서 가서 (논 그림) 조성을 해주고 있습니다."]

농업을 넘어 지역 관광, 축제와 하나가 되는 '경관 농업' 분야가 빠르게 성장하고 있습니다.

꿀벌 농사를 위해 조성한 청주시 낭성면 추정리 메밀꽃밭은 온라인을 중심으로 입소문이 나 몇 년 새 전국적인 명소로 성장했습니다.

옥천 금강변의 유채꽃밭, 증평군 증평읍 송산리 청보리밭은 관광객이 몰리면서 지역 축제로까지 이어지고 있습니다.

[한승석/충북연구원 지역공간연구부 : "(지속 가능하기 위해서는) 대표적으로 체험이 됐든, 숙박이 됐든, 이런 것들과 연결돼서 경관 농업의 결과가 지역에 순기능을 할 수 (있어야 합니다)."]

다양한 경관 농업이 소멸 위기의 농촌 개발과 농업 소득 다변화, 농민 고령화로 인한 휴경지 관리 등 농촌 회생에 큰 역할을 하고 있습니다.

KBS 뉴스 이만영입니다.

촬영기자:김성은

  • 농촌 경관, 지역 자원으로…지역 회생 도와
    • 입력 2025-08-18 10:41:59
    • 수정2025-08-18 15:49:10
    930뉴스(청주)
