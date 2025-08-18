충북 주유소 휘발윳값 하향 안정세
입력 2025.08.18 (10:42)
충북 지역 주유소 휘발윳값이 하향 안정세를 보이고 있습니다.
한국석유공사 유가 정보시스템 오피넷에 따르면 어제 자 충북 지역 주유소 평균 휘발유 판매가는 1669원으로 8월 11일 1672원대까지 오른 후 하락세로 전환됐습니다.
석유업계는 다음 달 종료 예정이던 유류세 인하 조치가 2달 더 연장된 데다 국제 유가 약세가 이어지고 있어 당분간 하향 안정세를 이어갈 것으로 전망했습니다.
충북 지역 주유소 휘발윳값이 하향 안정세를 보이고 있습니다.
한국석유공사 유가 정보시스템 오피넷에 따르면 어제 자 충북 지역 주유소 평균 휘발유 판매가는 1669원으로 8월 11일 1672원대까지 오른 후 하락세로 전환됐습니다.
석유업계는 다음 달 종료 예정이던 유류세 인하 조치가 2달 더 연장된 데다 국제 유가 약세가 이어지고 있어 당분간 하향 안정세를 이어갈 것으로 전망했습니다.
