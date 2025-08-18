충청북도, 1인 소상공인 고용보험료 지원

동영상 고정 취소

충청북도가 '1인 소상공인 고용보험료 지원 사업'을 상시 추진합니다.



대상은 근로복지공단에서 1인 자영업자 고용보험에 가입한 소상공인으로, 정부 지원 고용보험료와 별도로 매달 납부 보험료의 10%를 최대 3년간 도비로 추가 지원합니다.



신청은 충북소상공인지원센터 누리집에서 관련 서식을 내려받아 이메일이나 팩스 등으로 제출하면 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!