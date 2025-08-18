충청북도, 1인 소상공인 고용보험료 지원
입력 2025.08.18 (10:42) 수정 2025.08.18 (15:50)
충청북도가 '1인 소상공인 고용보험료 지원 사업'을 상시 추진합니다.
대상은 근로복지공단에서 1인 자영업자 고용보험에 가입한 소상공인으로, 정부 지원 고용보험료와 별도로 매달 납부 보험료의 10%를 최대 3년간 도비로 추가 지원합니다.
신청은 충북소상공인지원센터 누리집에서 관련 서식을 내려받아 이메일이나 팩스 등으로 제출하면 됩니다.
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr정진규 기자의 기사 모음
