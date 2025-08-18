“충북 무료 물놀이장 감염병 위생 ‘안전’”
입력 2025.08.18 (10:42)
충북보건환경연구원이 최근 무료 물놀이장을 대상으로 감염병 실태를 조사한 결과, 모두 안전했다고 밝혔습니다.
조사 대상은 청주와 충주, 증평, 괴산 등 무료 물놀이장 7곳으로 코로나19와 급성 호흡기 바이러스, 수족구병 등 10가지 감염병에 대한 정밀 검사가 이뤄졌습니다.
연구원은 대부분 여름철, 어린이를 중심으로 발생하기 쉬운 감염병이라면서 철저한 시설 관리와 개인 위생 수칙 준수를 강조했습니다.
충북보건환경연구원이 최근 무료 물놀이장을 대상으로 감염병 실태를 조사한 결과, 모두 안전했다고 밝혔습니다.
