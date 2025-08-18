“충북 무료 물놀이장 감염병 위생 ‘안전’”

동영상 고정 취소

충북보건환경연구원이 최근 무료 물놀이장을 대상으로 감염병 실태를 조사한 결과, 모두 안전했다고 밝혔습니다.



조사 대상은 청주와 충주, 증평, 괴산 등 무료 물놀이장 7곳으로 코로나19와 급성 호흡기 바이러스, 수족구병 등 10가지 감염병에 대한 정밀 검사가 이뤄졌습니다.



연구원은 대부분 여름철, 어린이를 중심으로 발생하기 쉬운 감염병이라면서 철저한 시설 관리와 개인 위생 수칙 준수를 강조했습니다.



