육군 37사단, 오늘부터 기동 훈련

동영상 고정 취소

육군 37사단이 오늘(18일)부터 28일까지 청주와 충주 등 충북 전역에서 야외 기동 훈련을 합니다.



이번 훈련은 민·관·군·경·소방의 통합방위 작전 수행 능력을 높이기 위한 것으로, 공포탄 등 실제 장비와 병력이 가동될 계획입니다.



군 당국은 일부 지역에서 교통 불편 등이 예상된다면서 주민들에게 양해와 협조를 요청하고, 불편 사항은 가까운 군부대나 1338로 연락해달라고 설명했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!