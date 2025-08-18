전국 초등야구대회, 오늘 보은서 시작
입력 2025.08.18 (10:43)
2025 전국 하계 초등야구대회가 오늘(18일)부터 나흘 동안 보은 스포츠파크 야구장에서 열립니다.
이번 대회에는 전국 20개 초등학교 선수와 관계자 등 600여 명이 참가해 학년별 리그전으로 모두 135경기를 치릅니다.
보은군은 선수단 숙박과 식사 등을 통해 지역 경기 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.
2025 전국 하계 초등야구대회가 오늘(18일)부터 나흘 동안 보은 스포츠파크 야구장에서 열립니다.
