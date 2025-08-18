사천시, 민생회복 지원금 방문 신청 서비스

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

사천시가 민생회복 소비쿠폰 온라인 신청이나 행정복지센터 방문 신청이 어려운 시민들을 직접 방문해 신청 접수를 돕습니다.



사천시는 대상자를 파악해 담당 공무원이 직접 신청 상담부터 접수, 선불카드 전달까지 행정 편의를 제공할 계획입니다.



민생회복 소비쿠폰 1차 신청 마감일은 다음 달 12일입니다.



