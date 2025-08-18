함양군, ‘거창대 평생교육원’ 수강료 50% 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

함양군이 올해부터 도립 거창대 평생교육원과 연계해 수강료의 50%를 지원하기로 하고, 오늘(18일)부터 닷새 동안 수강 신청을 받습니다.



이번 사업은 거창대 평생교육원에서 자격증 과정과 교육 프로그램을 수강하는 군민에게, 한 명당 한 강좌 수강료의 절반, 최대 10만 원까지 지원합니다.



