함양군, ‘거창대 평생교육원’ 수강료 50% 지원
입력 2025.08.18 (11:25) 수정 2025.08.18 (16:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
함양군이 올해부터 도립 거창대 평생교육원과 연계해 수강료의 50%를 지원하기로 하고, 오늘(18일)부터 닷새 동안 수강 신청을 받습니다.
이번 사업은 거창대 평생교육원에서 자격증 과정과 교육 프로그램을 수강하는 군민에게, 한 명당 한 강좌 수강료의 절반, 최대 10만 원까지 지원합니다.
이번 사업은 거창대 평생교육원에서 자격증 과정과 교육 프로그램을 수강하는 군민에게, 한 명당 한 강좌 수강료의 절반, 최대 10만 원까지 지원합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 함양군, ‘거창대 평생교육원’ 수강료 50% 지원
-
- 입력 2025-08-18 11:25:14
- 수정2025-08-18 16:20:20
함양군이 올해부터 도립 거창대 평생교육원과 연계해 수강료의 50%를 지원하기로 하고, 오늘(18일)부터 닷새 동안 수강 신청을 받습니다.
이번 사업은 거창대 평생교육원에서 자격증 과정과 교육 프로그램을 수강하는 군민에게, 한 명당 한 강좌 수강료의 절반, 최대 10만 원까지 지원합니다.
이번 사업은 거창대 평생교육원에서 자격증 과정과 교육 프로그램을 수강하는 군민에게, 한 명당 한 강좌 수강료의 절반, 최대 10만 원까지 지원합니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.