기술보증기금-한전KDN, 디지털 감사 체계 고도화

기술보증기금이 한전KDN과 디지털 기반의 감사 역량을 높이는 데 협력하기로 했습니다.



이에 따라 두 기관은 데이터 분석 기반의 감사 기법을 공유하고, 감사 인력 교류를 이어갈 예정입니다.



특히 최근 확산하는 지속가능경영 분야의 감사와 관련해 기관별 강점을 반영한 맞춤형 감사 체계도 도입할 계획입니다.



