한국남부발전, 부산 다문화가정 통합 지원
입력 2025.08.18 (11:50) 수정 2025.08.18 (16:11)
한국남부발전이 다문화가정 통합 지원 사업을 벌입니다.
한국남부발전은 부산 다문화 20가정을 선정해 에너지 효율성을 높일 수 있게 주거 환경을 개선하기로 했습니다.
또 다문화 가정 아동의 학습비와 심리 상담을 지원합니다.
이와 함께 보호자와 가족이 자립 기반을 마련할 수 있게 통합 지원 프로그램을 운영할 예정입니다.
