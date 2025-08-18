한국남부발전, 부산 다문화가정 통합 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

한국남부발전이 다문화가정 통합 지원 사업을 벌입니다.



한국남부발전은 부산 다문화 20가정을 선정해 에너지 효율성을 높일 수 있게 주거 환경을 개선하기로 했습니다.



또 다문화 가정 아동의 학습비와 심리 상담을 지원합니다.



이와 함께 보호자와 가족이 자립 기반을 마련할 수 있게 통합 지원 프로그램을 운영할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!