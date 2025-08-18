2026학년도 대입 수능 원서 접수 21일 시작
입력 2025.08.18 (19:23) 수정 2025.08.18 (19:50)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도교육청은 이달(8월) 21일부터 다음 달(9월) 5일까지 도내 고등학교와 춘천, 원주, 강릉 등 5개 시험지구 교육지원청에서 2026학년도 대입 수능 원서를 접수한다고 밝혔습니다.
특히, 올해는 전국적으로 온라인 원서 접수가 전면 시행돼, 각 수험생이 온라인으로 사전에 원서를 입력하고 수수료를 납부해야 합니다.
이후 반드시 접수한 학교나 교육지원청에 확인 절차를 거쳐 접수증을 받아야 합니다.
특히, 올해는 전국적으로 온라인 원서 접수가 전면 시행돼, 각 수험생이 온라인으로 사전에 원서를 입력하고 수수료를 납부해야 합니다.
이후 반드시 접수한 학교나 교육지원청에 확인 절차를 거쳐 접수증을 받아야 합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 2026학년도 대입 수능 원서 접수 21일 시작
-
- 입력 2025-08-18 19:23:45
- 수정2025-08-18 19:50:47
강원도교육청은 이달(8월) 21일부터 다음 달(9월) 5일까지 도내 고등학교와 춘천, 원주, 강릉 등 5개 시험지구 교육지원청에서 2026학년도 대입 수능 원서를 접수한다고 밝혔습니다.
특히, 올해는 전국적으로 온라인 원서 접수가 전면 시행돼, 각 수험생이 온라인으로 사전에 원서를 입력하고 수수료를 납부해야 합니다.
이후 반드시 접수한 학교나 교육지원청에 확인 절차를 거쳐 접수증을 받아야 합니다.
특히, 올해는 전국적으로 온라인 원서 접수가 전면 시행돼, 각 수험생이 온라인으로 사전에 원서를 입력하고 수수료를 납부해야 합니다.
이후 반드시 접수한 학교나 교육지원청에 확인 절차를 거쳐 접수증을 받아야 합니다.
-
-
엄기숙 기자 hotpencil@kbs.co.kr엄기숙 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.