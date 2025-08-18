폐광지역 경제진흥사업 예타 이번 주 결론 전망

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

정치권 등에 따르면 기획재정부는 이번 주 재정사업 평가위원회를 열어, 태백 청정 메탄올 제조시설과 삼척 의료산업 클러스터 등 폐광지역 경제 진흥 사업의 예비 타당성 조사 결과를 심의·의결할 예정입니다.



예타가 통과하면, 석탄공사 광업소 폐광에 따른 대체 산업 전환 등이 속도를 낼 전망입니다.



반면, 예타를 통과하지 못하면 폐광지 경기 침체 가속화와 지역사회의 반발이 예상됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!