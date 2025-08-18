폐광지역 경제진흥사업 예타 이번 주 결론 전망
입력 2025.08.18 (19:32)
정치권 등에 따르면 기획재정부는 이번 주 재정사업 평가위원회를 열어, 태백 청정 메탄올 제조시설과 삼척 의료산업 클러스터 등 폐광지역 경제 진흥 사업의 예비 타당성 조사 결과를 심의·의결할 예정입니다.
예타가 통과하면, 석탄공사 광업소 폐광에 따른 대체 산업 전환 등이 속도를 낼 전망입니다.
반면, 예타를 통과하지 못하면 폐광지 경기 침체 가속화와 지역사회의 반발이 예상됩니다.
