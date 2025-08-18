선박 부유물 감김 사고, 10년 사이 88% 증가
입력 2025.08.18 (19:25) 수정 2025.08.18 (19:26)
바다에 떠다니는 각종 물체에 선박 기관 등이 감기는 사고가 10년 사이 급증했습니다.
해양수산부의 자료를 보면 2015년 249척이던 선박 부유물 사고 선박은 2024년에는 468건으로 집계돼 88% 증가했습니다.
전문가들은 조업 중에 버려지는 폐어구 외에 바다로 흘러드는 쓰레기가 늘어난 것도 부유물 감김 사고 발생에 영향을 미친 것으로 분석하고 있습니다.
선박 부유물 감김 사고, 10년 사이 88% 증가
입력 2025-08-18 19:25:09
- 수정2025-08-18 19:26:57
해양수산부의 자료를 보면 2015년 249척이던 선박 부유물 사고 선박은 2024년에는 468건으로 집계돼 88% 증가했습니다.
전문가들은 조업 중에 버려지는 폐어구 외에 바다로 흘러드는 쓰레기가 늘어난 것도 부유물 감김 사고 발생에 영향을 미친 것으로 분석하고 있습니다.
강지아 기자 jia@kbs.co.kr
