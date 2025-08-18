BIFF. 한국 신작 상업영화 5편 최초 상영
입력 2025.08.18 (19:25)
부산국제영화제는 한국 상업영화 신작을 최초 공개하는 올해 '한국영화의 오늘' 에 모두 5편의 영화를 선정했습니다.
전무후무한 재난 속 생존 사투를 그린 김병우 감독의 '대홍수'와 감독이자 배우인 하정우 감독의 '윗집 사람들', 영화 바람 이후의 이야기를 그린 '짱구', 라희찬 감독의 코믹 액션 '보스'와 이환 감독의 '프로젝트 Y'등이 상영됩니다.
부산국제영화제는 한국 상업영화 신작을 최초 공개하는 올해 '한국영화의 오늘' 에 모두 5편의 영화를 선정했습니다.
