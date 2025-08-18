춘천, ‘청년 친화 도시’ 추진단 모집

동영상 고정 취소

춘천시가 '청년 친화 도시' 지정을 위해 이달(8월) 24일까지 사업에 참여할 청년 추진단을 모집합니다.



모집 대상은 춘천시에 사는 19살부터 45살 사이 청년입니다.



추진단에 참가하면 시정에 대한 정책 제안과 브랜드 개발, SNS 채널 운영 등의 활동을 하게 됩니다.



국무조정실은 청년 삶의 질을 높이기 위해 심사를 거쳐 전국에 청년 친화 도시를 지정하고 있습니다.



