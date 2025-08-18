양구, 고령 농업인 등 벼 수확 작업 대행

동영상 고정 취소

양구군이 영농 작업이 어려운 농가를 위해 벼 수확 작업을 대행해 줍니다.



대상은 농업 경업체에 등록된 75살 이상 고령과 여성, 장애 농업인 등입니다.



단, 주소지에 20살에서 65살 사이 남성이 있거나, 농지를 빌려준 경우는 지원에서 제외됩니다.



신청은 올해 11월까지며, 대상자로 선정되면 양구군 농업기술센터 등이 최대 6,600㎡의 벼 수확 작업을 싼 가격에 대행해 줍니다.



