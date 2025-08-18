뉴스7(춘천)

[여기는 원주] 원주 토토미·철원 오대미 '고품질 쌀' 선정 외

입력 2025.08.18 (19:34) 수정 2025.08.18 (19:55)

원주 토토미와 철원 오대미가 농림축산식품부의 '고품질 쌀 유통 활성화 사업' 대상에 선정됐습니다.

이에 따라, 강원도는 국비 165억 원을 지원받게 됐습니다.

이 사업을 통해 원주시 문막읍 후용리에는 토토미 고품질 쌀 생산·유통 거점이 조성됩니다.

철원에선 대기 오염 방지 시설 개선 사업이 벌어집니다.

원주, 상수도 성분 분석 노후 장비 교체

원주시가 안전한 수돗물 공급을 위해 2억 4천만 원을 들여 노후 상수도 장비를 교체했습니다.

교체된 장비는 상수도 성분을 분석하고 물속 유기 물질 등을 측정하는 장비로, 도입된 지 10년이 넘었습니다.

원주시는 사용 연한에 다다른 노후 분석 장비 석 대를 추가로 교체할 계획입니다.

원주, 노후 석면 지붕 처리 지원 신청 접수

원주시가 올해 10월까지 노후 석면 지붕 처리비 지원 사업의 추가 신청을 받습니다.

지원 대상은 노후 석면이 사용된 주택 50동과 비주택 30동 등입니다.

지원 규모는 주택은 최대 700만 원, 창고나 축사 등 비주택 건물은 526만 원까지입니다.

단, 기초생활수급자와 홀몸노인 등 우선 지원 가구는 최대 금액을 넘어도 전액 지원합니다.

원주시는 2012년부터 2,500여 곳을 지원했습니다.

평창, 경로당 100여 곳 에어컨 전체 소독

평창군이 이달(8월)까지 지역 경로당의 에어컨을 소독해 줍니다.

대상은 8개 읍면 전체 경로당 100여 곳의 에어컨 140여 대입니다.

소독은 전문 소독 업체 2곳에 의뢰해, 에어컨 내부 냉각 설비 등에 대한 고압 세척과 고온 살균 등으로 진행합니다.

이번 조치는 고령층 호흡기 건강 보호를 위한 겁니다.

  • [여기는 원주] 원주 토토미·철원 오대미 ‘고품질 쌀’ 선정 외
    • 입력 2025-08-18 19:34:14
    • 수정2025-08-18 19:55:18
    뉴스7(춘천)
원주 토토미와 철원 오대미가 농림축산식품부의 '고품질 쌀 유통 활성화 사업' 대상에 선정됐습니다.

이에 따라, 강원도는 국비 165억 원을 지원받게 됐습니다.

이 사업을 통해 원주시 문막읍 후용리에는 토토미 고품질 쌀 생산·유통 거점이 조성됩니다.

철원에선 대기 오염 방지 시설 개선 사업이 벌어집니다.

원주, 상수도 성분 분석 노후 장비 교체

원주시가 안전한 수돗물 공급을 위해 2억 4천만 원을 들여 노후 상수도 장비를 교체했습니다.

교체된 장비는 상수도 성분을 분석하고 물속 유기 물질 등을 측정하는 장비로, 도입된 지 10년이 넘었습니다.

원주시는 사용 연한에 다다른 노후 분석 장비 석 대를 추가로 교체할 계획입니다.

원주, 노후 석면 지붕 처리 지원 신청 접수

원주시가 올해 10월까지 노후 석면 지붕 처리비 지원 사업의 추가 신청을 받습니다.

지원 대상은 노후 석면이 사용된 주택 50동과 비주택 30동 등입니다.

지원 규모는 주택은 최대 700만 원, 창고나 축사 등 비주택 건물은 526만 원까지입니다.

단, 기초생활수급자와 홀몸노인 등 우선 지원 가구는 최대 금액을 넘어도 전액 지원합니다.

원주시는 2012년부터 2,500여 곳을 지원했습니다.

평창, 경로당 100여 곳 에어컨 전체 소독

평창군이 이달(8월)까지 지역 경로당의 에어컨을 소독해 줍니다.

대상은 8개 읍면 전체 경로당 100여 곳의 에어컨 140여 대입니다.

소독은 전문 소독 업체 2곳에 의뢰해, 에어컨 내부 냉각 설비 등에 대한 고압 세척과 고온 살균 등으로 진행합니다.

이번 조치는 고령층 호흡기 건강 보호를 위한 겁니다.
