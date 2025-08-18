정부, 해수부 부산 이전에 예비비 867억 원 투입
입력 2025.08.18 (21:40)
정부가 해양수산부 부산 이전에 예비비 867억 원을 투입하기로 하고 오늘(18일) 열린 국무회의에서 일반예비비 지출안을 결했습니다.
정부는 해수부 부산 청사 공사 비용과 이사비, 직원들의 이주 및 교통비 지원에 관련 예산을 사용할 계획입니다.
해양수산부 관계자는 직원들의 주거 및 이사 지원을 위한 대책을 기획재정부와 협의하고 있으며 관련 공공기관을 부산으로 추가 이전하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔습니다.
송민석 기자 yesiwill@kbs.co.kr
-
