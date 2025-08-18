경북도, 영일만항 ‘북극항로 관문’ 육성 검토

동영상 고정 취소

경상북도가 포항에서 전문가 회의를 여는 등 영일만항 북극항로 관문항 육성 방안을 본격적으로 검토하고 있습니다.



경북도는 최근 한국해양대 교수와 극지연구소 박사, 경북 연구원, 포스텍, 한동대 관계자 등과 영일만항 북극항로 경쟁력 강화, 극지 물류 전문인력 양성 방안 등을 심도 있게 논의했습니다.



또 회의를 통해 발굴된 아이디어 등으로 북극항로 관문항 육성 계획을 수립하고, 정부와 관련 기관과의 협력 체계도 강화할 방침입니다.



