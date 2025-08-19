‘실종 여대생’ 등신대 훼손…학과 동기 범행이었다 [잇슈 키워드]

동영상 고정 취소

잇슈키워드입니다.



첫 번째 키워드 '실종'입니다.



2006년 전북대 수의학과에 재학 중이던 이윤희 씨가 실종된 사건, 기억하실 겁니다.



이 씨 부모가 실종된 딸을 찾기 위해 등신대를 설치했는데, 누군가 이걸 훼손하는 일이 있었습니다.



지난 5월 8일 밤 전북 전주의 한 시내입니다.



한 남성이 사거리에 세워져 있던 등신대 쪽으로 걸어옵니다.



하얀색 마스크와 파란색 수술용 장갑을 낀 남성은, 가지고 온 칼로 설치된 조명을 끊어낸 뒤 등신대를 넘어뜨립니다.



10분 뒤 다시 돌아온 남성은 이번엔 등신대를 발로 차더니, 아예 손으로 잡고 부러뜨립니다.



훼손된 등신대는 19년 전 사라진 전북대 수의대생 이윤희 씨 실종을 알리기 위해 부모가 세운 사진이었습니다.



경찰 조사 결과 범행을 저지른 40대 남성은 이 씨의 학과 동기인 것으로 드러났는데요.



재물손괴 혐의로 최근 검찰에 송치됐습니다.



경찰은 남성의 이번 범행과 이 씨 실종 사건의 연관성에 대해선 확인해 줄 수 없다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!