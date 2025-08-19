경북도, 산불 피해지역 주민세 면제

동영상 고정 취소

경상북도가 산불 피해 특별재난지역의 2025년도 주민세를 면제합니다.



면제 대상 시군은 안동과 의성, 청송과 영양, 영덕 등 지난 3월 대형 산불 피해 지역으로, 총 3만 5천여 건, 5억여 원의 주민세를 면제해 도민 부담을 덜어줄 계획입니다.



한편, 올해 주민세는 다음 달 1일까지 우체국 방문 또는 위택스 홈페이지를 통해 납부할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!