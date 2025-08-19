내란 특검, 한덕수 2차 소환…‘계엄 가담·방조’ 혐의

동영상 고정 취소

내란 특검팀이 오늘 한덕수 전 국무총리를 다시 소환합니다.



특검팀은 한 전 총리 등 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포에 정부 고위직들이 어떻게 가담·방조했는지 밝혀내겠단 계획입니다.



김영훈 기자 한덕수 전 총리, 출석했나요?



[리포트]



네, '국정 2인자'로서 윤석열 전 대통령의 비상계엄에 가담, 또는 방조했다는 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 조금 전 서울 서초구 서울고검 청사에 들어왔습니다.



취재진들이 질문했지만 '고생 많으시다'라는 말만 남긴 채 조사실로 향했습니다.



지난달 2일 소환조사 이후 약 50일 만에 피의자 신분으로 특검에 재소환된 겁니다.



특검팀은 한 전 총리가 계엄 선포 절차에 관여했고, 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성한 걸로 보고 있습니다.



또, 계엄 선포문을 인지하지 못했단 취지로 헌법재판소 등에서 위증하고, 국회의 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹도 수사 중입니다.



특검팀은 "국무총리의 헌법적 책임이, 형사 책임과 어떻게 연결되는지 조사할 것"이라고 밝혔습니다.



한 전 총리의 행위가 위헌적이었다는 겁니다.



조사가 끝나면 특검팀은 구속영장 청구 여부를 검토할 계획입니다.



한편 특검팀은 구속된 이상민 전 행정안전부 장관도 어제 재차 불러 조사했습니다.



이 전 장관은 비상계엄 당시 언론사 단전 단수 지시를 해 윤석열 전 대통령의 내란에 공모했다는 혐의를 받고 있습니다.



이미 '단전 단수 지시'를 받았다는 소방청 등 진술이 나온 상황인 만큼 특검은 이번 주 중 이 전 장관을 구속 상태로 재판에 넘길 예정입니다.



지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.



촬영기자:유현우/영상편집:신남규



