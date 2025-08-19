‘비리 의혹’ 충북도립대 교수 3명, 징계 소청

동영상 고정 취소

고액 연수 등 비리 의혹으로 징계를 받은 충북도립대학교 교수들이 징계에 불복해 소청 심사를 청구했습니다.



충청북도는 지난 2월, 김용수 전 도립대 총장 부부와 5천만 원을 들여 제주 연수를 다녀온 교수 3명이 최근, 교육부 교원소청심사위원회에 소청을 제기했다고 밝혔습니다.



이들은 연수에 10여 명이 간 것처럼 서류를 조작한 의혹 등으로 정직 3개월 처분을 받았고, 관련 경찰 수사도 진행되고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!