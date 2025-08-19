충북 미세먼지·대기환경 관리 의견 수렴
입력 2025.08.19 (11:04) 수정 2025.08.19 (15:26)
충북의 미세먼지와 대기 환경 관리 계획에 대한 의견을 듣는 자리가 오늘 오후 2시 충북미래여성플라자에서 마련됩니다.
충청북도는 현재 1㎥에 평균 17㎍(마이크로그램) 수준인 초미세먼지 농도를 2029년까지 16㎍로 줄이기로 하고, 산업과 도로 수송, 농업·축산 등 5대 분야 69가지 세부 대책을 논의합니다.
충청북도는 주민 의견 수렴, 환경부 승인 등을 거쳐 올해 안에 최종 계획을 마련할 방침입니다.
충북의 미세먼지와 대기 환경 관리 계획에 대한 의견을 듣는 자리가 오늘 오후 2시 충북미래여성플라자에서 마련됩니다.
