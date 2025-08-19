930뉴스(청주)

충북 미세먼지·대기환경 관리 의견 수렴

입력 2025.08.19 (11:04) 수정 2025.08.19 (15:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘비리 의혹’ 충북도립대 교수 3명, 징계 소청

‘비리 의혹’ 충북도립대 교수 3명, 징계 소청
충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가”

충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가”

다음
충북의 미세먼지와 대기 환경 관리 계획에 대한 의견을 듣는 자리가 오늘 오후 2시 충북미래여성플라자에서 마련됩니다.

충청북도는 현재 1㎥에 평균 17㎍(마이크로그램) 수준인 초미세먼지 농도를 2029년까지 16㎍로 줄이기로 하고, 산업과 도로 수송, 농업·축산 등 5대 분야 69가지 세부 대책을 논의합니다.

충청북도는 주민 의견 수렴, 환경부 승인 등을 거쳐 올해 안에 최종 계획을 마련할 방침입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충북 미세먼지·대기환경 관리 의견 수렴
    • 입력 2025-08-19 11:04:03
    • 수정2025-08-19 15:26:19
    930뉴스(청주)
충북의 미세먼지와 대기 환경 관리 계획에 대한 의견을 듣는 자리가 오늘 오후 2시 충북미래여성플라자에서 마련됩니다.

충청북도는 현재 1㎥에 평균 17㎍(마이크로그램) 수준인 초미세먼지 농도를 2029년까지 16㎍로 줄이기로 하고, 산업과 도로 수송, 농업·축산 등 5대 분야 69가지 세부 대책을 논의합니다.

충청북도는 주민 의견 수렴, 환경부 승인 등을 거쳐 올해 안에 최종 계획을 마련할 방침입니다.
이유진
이유진 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.