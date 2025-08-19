정청래 민주당 대표, 이틀간 경주 APEC 등 방문

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당 정청래 대표가 오늘(19일)부터 이틀간 경주를 찾습니다.



정 대표는 오늘 오전 경주 불국사를 방문한 뒤 오후부터 APEC 정상회의 준비 현장을 점검할 예정입니다.



이어 내일은 경주에서 현장 최고위원회의를 연 뒤 황리단길에서 시민들을 만납니다.



