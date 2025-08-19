대구시, 다음 달 말까지 사회 변화상 조사

동영상 고정 취소

대구시가 다음 달 말까지 2025년도 사회 변화상을 조사합니다.



이번 조사의 표본은 9천 가구, 만6천 명으로 시민들의 인식과 사회적 관심사 변화 등을 파악하게 됩니다.



소득과 소비, 노동과 주거 등 7개 부문 54개 항목을 조사하며 전문 조사업체 요원이 가구를 직접 방문해 면접하는 방식으로 진행됩니다.



