대구시, 제조업체 인공지능 전환 학술 대회

대구시가 지역 제조업체의 인공지능 전환 역량 강화를 위해 오는 21일 엑스코에서 관련 학술 대회를 엽니다.



이번 학술 대회에서는 인공지능 기반의 제조 혁신 기술을 소개하고 실제 적용 사례를 발표할 예정입니다.



또 제조 기업과 정보통신기술 기업 간 기술 협력과 교류의 장이 될 것으로 대구시는 기대하고 있습니다.



