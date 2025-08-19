대구시, 제조업체 인공지능 전환 학술 대회
입력 2025.08.19 (11:46) 수정 2025.08.19 (15:30)
대구시가 지역 제조업체의 인공지능 전환 역량 강화를 위해 오는 21일 엑스코에서 관련 학술 대회를 엽니다.
이번 학술 대회에서는 인공지능 기반의 제조 혁신 기술을 소개하고 실제 적용 사례를 발표할 예정입니다.
또 제조 기업과 정보통신기술 기업 간 기술 협력과 교류의 장이 될 것으로 대구시는 기대하고 있습니다.
