진주상의, ‘일 경험’ 청년 인턴형 사업 선정

진주상공회의소가 올해 하반기 '미래 내일 일 경험' 인턴형 사업에 최종 선정됐습니다.



이번 사업은 청년에게 직무 체험 기회를 제공해 노동시장 진입을 촉진하는 프로그램으로, 참여 청년에게는 수당과 체류 지원비 등이 지원됩니다.



