진주상의, ‘일 경험’ 청년 인턴형 사업 선정
입력 2025.08.19 (11:51) 수정 2025.08.19 (15:14)
진주상공회의소가 올해 하반기 '미래 내일 일 경험' 인턴형 사업에 최종 선정됐습니다.
이번 사업은 청년에게 직무 체험 기회를 제공해 노동시장 진입을 촉진하는 프로그램으로, 참여 청년에게는 수당과 체류 지원비 등이 지원됩니다.
이번 사업은 청년에게 직무 체험 기회를 제공해 노동시장 진입을 촉진하는 프로그램으로, 참여 청년에게는 수당과 체류 지원비 등이 지원됩니다.
