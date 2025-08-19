남해군, 보호수 28그루 생육 환경 실태 조사
입력 2025.08.19 (11:51) 수정 2025.08.19 (15:19)
남해군이 오는 10월까지 지역 내 보호수 28그루에 대한 생육 환경 실태 조사에 나섭니다.
남해군은 비파괴, 정밀 진단 장비를 활용해 보호수의 생육 상태를 확인하고, 수목별 장기 보존과 관리 계획을 수립할 계획입니다.
남해군은 비파괴, 정밀 진단 장비를 활용해 보호수의 생육 상태를 확인하고, 수목별 장기 보존과 관리 계획을 수립할 계획입니다.
남해군이 오는 10월까지 지역 내 보호수 28그루에 대한 생육 환경 실태 조사에 나섭니다.
남해군은 비파괴, 정밀 진단 장비를 활용해 보호수의 생육 상태를 확인하고, 수목별 장기 보존과 관리 계획을 수립할 계획입니다.
남해군은 비파괴, 정밀 진단 장비를 활용해 보호수의 생육 상태를 확인하고, 수목별 장기 보존과 관리 계획을 수립할 계획입니다.
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
