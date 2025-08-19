남해군, 보호수 28그루 생육 환경 실태 조사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

남해군이 오는 10월까지 지역 내 보호수 28그루에 대한 생육 환경 실태 조사에 나섭니다.



남해군은 비파괴, 정밀 진단 장비를 활용해 보호수의 생육 상태를 확인하고, 수목별 장기 보존과 관리 계획을 수립할 계획입니다.



