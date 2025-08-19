경제콘서트

[이슈클릭] 젤렌스키 대통령, 정장 입자…“정말 멋지다”

입력 2025.08.19 (18:14) 수정 2025.08.19 (18:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈클릭] ‘띠리링’ 집주인도 못 알아보고 문 열어준 도어락

[이슈클릭] ‘띠리링’ 집주인도 못 알아보고 문 열어준 도어락
“세종-안성 고속도로 붕괴 ‘전도 방지 장치’ 임의 제거가 원인”

“세종-안성 고속도로 붕괴 ‘전도 방지 장치’ 임의 제거가 원인”

다음
[브라이언 글렌/리얼 아메리카 보이스 기자/지난 2월 28일 : "왜 정장을 안 입었나요? 정장이 있으신가요?"]

최악의 외교 참사로 불리는 지난 2월 미-우크라이나 정상회담, 젤렌스키 대통령의 옷차림에 대해 미국인 기자가 비꼬는 질문을 했죠.

그런데 어제 회담에선 정반대 상황이 벌어졌습니다.

[브라이언 글렌/리얼 아메리카 보이스 기자/어제/현지시각 18일 : "먼저 젤렌스키 대통령님, 그 정장 차림 정말 멋지십니다."]

정장을 차려입은 젤렌스키 대통령에게 기자가 칭찬을 건넵니다.

트럼프 대통령이 "지난번 당신을 공격한 사람"이라고 하자, 젤렌스키 대통령은 "기억한다"며 웃었는데요.

화기애애한 분위기 속에 기자는 당시 질문에 대해 사과했고요.

트럼프 대통령으로부터 "왜 미국에 감사해하지 않느냐"는 핀잔을 들었던 젤렌스키 대통령은 이날 열번 넘게 감사를 표했습니다.

트럼프 대통령 역시 지난번과 180도 다른 모습이었는데요. 달라진 회담 분위기, 어떤 결과로 마무리될까요.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:이현모

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈클릭] 젤렌스키 대통령, 정장 입자…“정말 멋지다”
    • 입력 2025-08-19 18:14:21
    • 수정2025-08-19 18:21:50
    경제콘서트
[브라이언 글렌/리얼 아메리카 보이스 기자/지난 2월 28일 : "왜 정장을 안 입었나요? 정장이 있으신가요?"]

최악의 외교 참사로 불리는 지난 2월 미-우크라이나 정상회담, 젤렌스키 대통령의 옷차림에 대해 미국인 기자가 비꼬는 질문을 했죠.

그런데 어제 회담에선 정반대 상황이 벌어졌습니다.

[브라이언 글렌/리얼 아메리카 보이스 기자/어제/현지시각 18일 : "먼저 젤렌스키 대통령님, 그 정장 차림 정말 멋지십니다."]

정장을 차려입은 젤렌스키 대통령에게 기자가 칭찬을 건넵니다.

트럼프 대통령이 "지난번 당신을 공격한 사람"이라고 하자, 젤렌스키 대통령은 "기억한다"며 웃었는데요.

화기애애한 분위기 속에 기자는 당시 질문에 대해 사과했고요.

트럼프 대통령으로부터 "왜 미국에 감사해하지 않느냐"는 핀잔을 들었던 젤렌스키 대통령은 이날 열번 넘게 감사를 표했습니다.

트럼프 대통령 역시 지난번과 180도 다른 모습이었는데요. 달라진 회담 분위기, 어떤 결과로 마무리될까요.

구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:이현모
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

내란특검, 이상민 전 행정안전부 장관 구속기소

내란특검, 이상민 전 행정안전부 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…<br>김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.