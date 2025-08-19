[이슈클릭] 젤렌스키 대통령, 정장 입자…“정말 멋지다”

동영상 고정 취소

[브라이언 글렌/리얼 아메리카 보이스 기자/지난 2월 28일 : "왜 정장을 안 입었나요? 정장이 있으신가요?"]



최악의 외교 참사로 불리는 지난 2월 미-우크라이나 정상회담, 젤렌스키 대통령의 옷차림에 대해 미국인 기자가 비꼬는 질문을 했죠.



그런데 어제 회담에선 정반대 상황이 벌어졌습니다.



[브라이언 글렌/리얼 아메리카 보이스 기자/어제/현지시각 18일 : "먼저 젤렌스키 대통령님, 그 정장 차림 정말 멋지십니다."]



정장을 차려입은 젤렌스키 대통령에게 기자가 칭찬을 건넵니다.



트럼프 대통령이 "지난번 당신을 공격한 사람"이라고 하자, 젤렌스키 대통령은 "기억한다"며 웃었는데요.



화기애애한 분위기 속에 기자는 당시 질문에 대해 사과했고요.



트럼프 대통령으로부터 "왜 미국에 감사해하지 않느냐"는 핀잔을 들었던 젤렌스키 대통령은 이날 열번 넘게 감사를 표했습니다.



트럼프 대통령 역시 지난번과 180도 다른 모습이었는데요. 달라진 회담 분위기, 어떤 결과로 마무리될까요.



구성:정예린/자료조사:백선영/영상편집:이현모



