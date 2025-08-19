민주당 정청래 대표, 경주 APEC 준비 현장 점검
입력 2025.08.19 (19:12) 수정 2025.08.19 (19:15)
더불어민주당 정청래 대표가 경주를 찾아 APEC 정상회의 준비 현장을 점검했습니다.
정 대표는 오늘 불국사에 이어 APEC 정상회의 준비 현장을 둘러본 뒤, 국격을 높일 수 있는 기회인 만큼 경상북도와 경주시의 철저한 준비를 당부했습니다.
이지은 기자
