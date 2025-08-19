“코스트코 익산 입점 중단해야”…“최적의 상생안 마련”

동영상 고정 취소

코스트코 익산 입점 저지 비상대책위는 오늘(19일) 익산시청에서 기자회견을 열고 대형 유통자본 유입으로 전북 상권 전체에 피해를 줄 거라며, 입점 절차 중단을 촉구했습니다.



또 익산시가 입점 부지 물색과 계약 과정에 개입해 특혜를 제공했다는 의혹에도 행정 과정을 공개하지 않았다고 비판했습니다.



이에 대해 익산시는 코스트코 측 지역 협력 계획서에 상생협의회 의견을 반영하도록 하는 등 최적의 상생 방안을 마련한다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!