뉴스9(광주)

영산강 침수 현장에 익사이팅 존 추진…“재검토해야”

입력 2025.08.19 (21:40) 수정 2025.08.19 (22:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

당원권 강화 나선 정청래, 조직 선거 폐해 대책은?

당원권 강화 나선 정청래, 조직 선거 폐해 대책은?
광주 북구 신안교 등 수해 지역 종합 정비

광주 북구 신안교 등 수해 지역 종합 정비

다음
[앵커]

광주에 기록적인 폭우가 쏟아졌던 지난달 중순, 영산강 물도 크게 불어나면서 강변 곳곳이 침수됐죠.

당시 광주시 북구 옛 산동교 일대도 물에 잠기면서 피해가 컸는데요.

광주시가 인근 부지에 물놀이와 체험시설을 짓는 익사이팅 존 사업을 추진중이어서 우려의 목소리가 나오고 있습니다.

김호 기자입니다.

[리포트]

지난달 하루에 400㎜가 넘는 폭우가 쏟아졌던 광주 영산강 옛 산동교 일대.

불어난 강물에 다리를 받치는 기둥이 곧 무너질 것처럼 파손됐고, 물이 강변까지 밀려들어 주차된 차량도 떠내려갔습니다.

광주시 북구는 최소한의 정비만 우선 마쳤습니다.

[이연주/광주시 북구 체육관광과장 : "갑작스럽게 많은 비가 내리고 이런 극한호우가 앞으로도 잦을 것 같은 예측이 되니까 그래서 (또 침수될 것 같은) 걱정이 많이 되죠."]

옛 산동교 인근은 강기정 광주시장의 공약사업인 영산강 익사이팅존 사업 부지.

4백 16억 원을 들여 물놀이장과 체험관 등을 조성한다는 계획입니다.

현재 설계 절차가 진행중이지만, 잦아지는 극한 호우에 우려의 목소리가 나옵니다.

[오○○/시민 : "강(변)이 침수가 잘 되는 지역이니까 물이 넘치면 많이 위험하지 않을까 그런 생각…."]

문인 광주 북구청장도 사회관계망서비스를 통해 이상기후와 침수 위험을 고려해 안전성 등에 대한 재검토가 필요하다는 의견을 냈습니다.

광주시는 침수 피해를 최소화하는 방향으로 사업을 추진하겠다는 방침입니다.

[조재영/광주시 익사이팅벨트 팀장 : "최대한 계획홍수위 상부에 설치할 계획입니다. 인위적인 구조물을 최소화해 홍수 피해가 없도록 할 계획(입니다)."]

영산강 익사이팅 존의 물놀이 시설 예정 부지 가운데 절반은 지난달 집중호우 당시 불어난 강물에 잠겼습니다.

KBS 뉴스 김호입니다.

촬영기자:박석수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 영산강 침수 현장에 익사이팅 존 추진…“재검토해야”
    • 입력 2025-08-19 21:40:35
    • 수정2025-08-19 22:54:53
    뉴스9(광주)
[앵커]

광주에 기록적인 폭우가 쏟아졌던 지난달 중순, 영산강 물도 크게 불어나면서 강변 곳곳이 침수됐죠.

당시 광주시 북구 옛 산동교 일대도 물에 잠기면서 피해가 컸는데요.

광주시가 인근 부지에 물놀이와 체험시설을 짓는 익사이팅 존 사업을 추진중이어서 우려의 목소리가 나오고 있습니다.

김호 기자입니다.

[리포트]

지난달 하루에 400㎜가 넘는 폭우가 쏟아졌던 광주 영산강 옛 산동교 일대.

불어난 강물에 다리를 받치는 기둥이 곧 무너질 것처럼 파손됐고, 물이 강변까지 밀려들어 주차된 차량도 떠내려갔습니다.

광주시 북구는 최소한의 정비만 우선 마쳤습니다.

[이연주/광주시 북구 체육관광과장 : "갑작스럽게 많은 비가 내리고 이런 극한호우가 앞으로도 잦을 것 같은 예측이 되니까 그래서 (또 침수될 것 같은) 걱정이 많이 되죠."]

옛 산동교 인근은 강기정 광주시장의 공약사업인 영산강 익사이팅존 사업 부지.

4백 16억 원을 들여 물놀이장과 체험관 등을 조성한다는 계획입니다.

현재 설계 절차가 진행중이지만, 잦아지는 극한 호우에 우려의 목소리가 나옵니다.

[오○○/시민 : "강(변)이 침수가 잘 되는 지역이니까 물이 넘치면 많이 위험하지 않을까 그런 생각…."]

문인 광주 북구청장도 사회관계망서비스를 통해 이상기후와 침수 위험을 고려해 안전성 등에 대한 재검토가 필요하다는 의견을 냈습니다.

광주시는 침수 피해를 최소화하는 방향으로 사업을 추진하겠다는 방침입니다.

[조재영/광주시 익사이팅벨트 팀장 : "최대한 계획홍수위 상부에 설치할 계획입니다. 인위적인 구조물을 최소화해 홍수 피해가 없도록 할 계획(입니다)."]

영산강 익사이팅 존의 물놀이 시설 예정 부지 가운데 절반은 지난달 집중호우 당시 불어난 강물에 잠겼습니다.

KBS 뉴스 김호입니다.

촬영기자:박석수
김호
김호 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.