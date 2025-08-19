대구·경북 무주택, 88만 가구 수준 집계
입력 2025.08.19 (21:47) 수정 2025.08.19 (21:52)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구와 경북의 무주택 가구가 88만 가구 수준입니다.
통계청 국가통계포털에 공시된 주택소유통계 자료를 보면 2023년 기준 대구·경북의 무주택 가구는 88만3천 가구로 집계됐습니다.
무주택 가구는 가구원 중 단 1명도 주택을 소유하지 않는 가구를 말합니다.
한편 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만8천474가구로 집계됐습니다.
통계청 국가통계포털에 공시된 주택소유통계 자료를 보면 2023년 기준 대구·경북의 무주택 가구는 88만3천 가구로 집계됐습니다.
무주택 가구는 가구원 중 단 1명도 주택을 소유하지 않는 가구를 말합니다.
한편 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만8천474가구로 집계됐습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구·경북 무주택, 88만 가구 수준 집계
-
- 입력 2025-08-19 21:47:30
- 수정2025-08-19 21:52:55
대구와 경북의 무주택 가구가 88만 가구 수준입니다.
통계청 국가통계포털에 공시된 주택소유통계 자료를 보면 2023년 기준 대구·경북의 무주택 가구는 88만3천 가구로 집계됐습니다.
무주택 가구는 가구원 중 단 1명도 주택을 소유하지 않는 가구를 말합니다.
한편 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만8천474가구로 집계됐습니다.
통계청 국가통계포털에 공시된 주택소유통계 자료를 보면 2023년 기준 대구·경북의 무주택 가구는 88만3천 가구로 집계됐습니다.
무주택 가구는 가구원 중 단 1명도 주택을 소유하지 않는 가구를 말합니다.
한편 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만8천474가구로 집계됐습니다.
-
-
강전일 기자 korkang@kbs.co.kr강전일 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.