대구·경북 무주택, 88만 가구 수준 집계

대구와 경북의 무주택 가구가 88만 가구 수준입니다.



통계청 국가통계포털에 공시된 주택소유통계 자료를 보면 2023년 기준 대구·경북의 무주택 가구는 88만3천 가구로 집계됐습니다.



무주택 가구는 가구원 중 단 1명도 주택을 소유하지 않는 가구를 말합니다.



한편 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만8천474가구로 집계됐습니다.



