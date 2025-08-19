뉴스9(대구)

대구·경북 무주택, 88만 가구 수준 집계

입력 2025.08.19 (21:47) 수정 2025.08.19 (21:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

조선 유학 선도 ‘안동’…‘전통과 미래’ 학술 행사

조선 유학 선도 ‘안동’…‘전통과 미래’ 학술 행사
대구 60대 여성, 진드기 매개 SFTS 감염 사망

대구 60대 여성, 진드기 매개 SFTS 감염 사망

다음
대구와 경북의 무주택 가구가 88만 가구 수준입니다.

통계청 국가통계포털에 공시된 주택소유통계 자료를 보면 2023년 기준 대구·경북의 무주택 가구는 88만3천 가구로 집계됐습니다.

무주택 가구는 가구원 중 단 1명도 주택을 소유하지 않는 가구를 말합니다.

한편 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만8천474가구로 집계됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대구·경북 무주택, 88만 가구 수준 집계
    • 입력 2025-08-19 21:47:30
    • 수정2025-08-19 21:52:55
    뉴스9(대구)
대구와 경북의 무주택 가구가 88만 가구 수준입니다.

통계청 국가통계포털에 공시된 주택소유통계 자료를 보면 2023년 기준 대구·경북의 무주택 가구는 88만3천 가구로 집계됐습니다.

무주택 가구는 가구원 중 단 1명도 주택을 소유하지 않는 가구를 말합니다.

한편 2023년 기준 전국 무주택 가구는 961만8천474가구로 집계됐습니다.
강전일
강전일 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.