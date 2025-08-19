뉴스9(대구)

대구 60대 여성, 진드기 매개 SFTS 감염 사망

입력 2025.08.19 (21:55)

대구에서 올해 처음으로 진드기 매개 감염병인 중증열성혈소판감소증후군, 이른바 'SFTS' 사망자가 발생한 것으로 확인됐습니다.

대구시는 지난 14일, 60대 여성이 SFTS 양성 판정 이후 집중 치료를 받던 중 숨졌다고 밝혔습니다.

시는 심층 역학조사를 진행하는 한편, 야외 활동 후 2주 이내 발열 등 의심 증상이 나타나면 신속하게 의료 기관에서 진료받을 것을 권고했습니다.

  대구 60대 여성, 진드기 매개 SFTS 감염 사망
    뉴스9(대구)
박준우
박준우 기자

