대구 60대 여성, 진드기 매개 SFTS 감염 사망

대구에서 올해 처음으로 진드기 매개 감염병인 중증열성혈소판감소증후군, 이른바 'SFTS' 사망자가 발생한 것으로 확인됐습니다.



대구시는 지난 14일, 60대 여성이 SFTS 양성 판정 이후 집중 치료를 받던 중 숨졌다고 밝혔습니다.



시는 심층 역학조사를 진행하는 한편, 야외 활동 후 2주 이내 발열 등 의심 증상이 나타나면 신속하게 의료 기관에서 진료받을 것을 권고했습니다.



