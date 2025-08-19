제주에서 개발한 만감류 신품종 본격 출하

동영상 고정 취소

제주에서 개발한 만감류 신품종들이 올해부터 본격 출하됩니다.



제주도 농업기술원은 가을향과 달코미, 설향과 우리향 등 농업기술원이 개발한 만감류 신품종 5종이 올해 41개 농가에서 60톤 넘게 출하된다고 밝혔습니다.



지난해에는 모두 4개 품종에 대해 15개 농가가 21톤을 처음 출하했는데 황금향의 2배 넘는 가격을 기록해 경쟁력을 갖춘 것으로 나타났습니다.



