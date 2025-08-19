남해고속도로 갓길 화물차 들이받아 40대 숨져
입력 2025.08.19 (21:52) 수정 2025.08.19 (22:07)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(19일) 새벽 5시 40분쯤 남해고속도로 진교 나들목 인근에서 부산 방면으로 달리던 SUV가 갓길에 정차한 25톤 화물차를 들이받아, SUV 운전자 40대 남성이 숨졌습니다.
경찰은 화물차 적재함에서 도로에 쏟아진 플라스틱 알갱이와 교통 사고의 연관성 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
경찰은 화물차 적재함에서 도로에 쏟아진 플라스틱 알갱이와 교통 사고의 연관성 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 남해고속도로 갓길 화물차 들이받아 40대 숨져
-
- 입력 2025-08-19 21:52:12
- 수정2025-08-19 22:07:15
오늘(19일) 새벽 5시 40분쯤 남해고속도로 진교 나들목 인근에서 부산 방면으로 달리던 SUV가 갓길에 정차한 25톤 화물차를 들이받아, SUV 운전자 40대 남성이 숨졌습니다.
경찰은 화물차 적재함에서 도로에 쏟아진 플라스틱 알갱이와 교통 사고의 연관성 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
경찰은 화물차 적재함에서 도로에 쏟아진 플라스틱 알갱이와 교통 사고의 연관성 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
최진석 기자 cjs@kbs.co.kr최진석 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.