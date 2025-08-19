남해고속도로 갓길 화물차 들이받아 40대 숨져

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(19일) 새벽 5시 40분쯤 남해고속도로 진교 나들목 인근에서 부산 방면으로 달리던 SUV가 갓길에 정차한 25톤 화물차를 들이받아, SUV 운전자 40대 남성이 숨졌습니다.



경찰은 화물차 적재함에서 도로에 쏟아진 플라스틱 알갱이와 교통 사고의 연관성 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



