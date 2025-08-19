“대구·경북 보건지소 40% 공보의 없어”

동영상 고정 취소

대구와 경북 보건지소의 40% 정도가 공중보건의사 없이 운영되고 있습니다.



보건복지부 자료를 보면, 지난해 6월 기준 공보의가 배치되지 않은 보건지소는 대구의 경우 8개 가운데 3개, 경북은 209개 가운데 82개 였습니다.



공보의 부족 현상은 의대 여학생 비율이 늘어나고 남자 의대생은 현역병 지원이 증가한 것이 주요 원인으로 분석됩니다.





■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!