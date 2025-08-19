철원, 다문화가정 가족 사진 촬영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

철원군이 '우리가족, 행복한 순간 사진 기록 행사'에 참여할 다문화 가정을 이달 27일까지 모집합니다.



대상은 막내가 2006년 이후 태어난 두 자녀 이상 가정 40가구입니다.



촬영은 다음 달(9월) 한 달 동안 스튜디오와 철원 관광명소 등에서 이뤄집니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!