철원, 다문화가정 가족 사진 촬영
입력 2025.08.19 (22:08) 수정 2025.08.19 (22:25)
철원군이 '우리가족, 행복한 순간 사진 기록 행사'에 참여할 다문화 가정을 이달 27일까지 모집합니다.
대상은 막내가 2006년 이후 태어난 두 자녀 이상 가정 40가구입니다.
촬영은 다음 달(9월) 한 달 동안 스튜디오와 철원 관광명소 등에서 이뤄집니다.
