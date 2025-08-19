원주, 중소기업 교류 지원 신청 접수

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

원주시가 중소기업 교류 활성화 지원 신청을 이달(8월) 28일까지 접수합니다.



신청 자격은 기업 간 교류 행사를 열 수 있는 원주 소재 비영리법인과 단체 등입니다.



지원 조건은 사업비 규모가 1,200만 원 이상인 행사로, 선정된 곳에는 1,000만 원을 지원합니다.



