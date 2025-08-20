상주영천고속도로서 화물차가 버스 추돌…7명 사상

동영상 고정 취소

어젯밤 11시쯤 대구시 군위군 부계면 상주영천고속도로 동군위 나들목 인근에서 25톤 화물차가 갓길에 서 있던 버스를 들이받았습니다.



이 사고로 버스 승객 1명이 사망하고, 화물차 기사 등 6명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 화물차 운전자를 상대로 차량 고장으로 갓길에 서 있던 버스를 추돌한 이유를 조사하고 있습니다.



