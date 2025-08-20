체코 원전 수주, ‘불공정 계약 논란’…“북미·유럽 시장도 포기”

동영상 고정 취소

정부가 쾌거라던 26조 원 규모의 체코 두코바니 원전 수주를 둘러싸고 '불공정 계약 논란'이 일고 있습니다.



한국수력원자력이 미국 원전기업 웨스팅하우스와 지나치게 불리한 계약을 맺었다는 합의 내용이 뒤늦게 알려진 건데요.



대통령실은 진상 조사를 지시했습니다.



지난해 7월, 체코 원전의 우선협상자로 선정됐던 한국수력원자력.



경쟁자였던 미국 웨스팅하우스는 한수원이 원천 기술을 도용했다며 소송을 냈고, 6개월 뒤 양사는 분쟁을 끝내고 합의합니다.



당시 알려지지 않은 합의 내용.



원전 1기 수출 때마다, 물품·용역 구매와 기술 사용료로 최소 1조 원을 웨스팅하우스에 주고, 차세대 원전인 소형모듈원전, SMR을 독자 개발해 수출할 때도 웨스팅하우스의 기술이 적용되지 않았는지 검증을 거치기로 한 것으로 알려졌습니다.



게다가 50년의 장기 계약.



당장 원전 수주를 위해 지나치게 불리한 조건을 받아들였다는 '굴욕 수주' 논란이 일고 있습니다.



[김원이/국회 산업통상자원중소벤처기업위원/더불어민주당 : "너무 지나친 불리한 내용 아니냐는 지적이 있습니다."]



한수원은 비밀 유지 약속에 따라 사실 확인이 어렵다면서도 굴욕적 계약은 아니었다고 항변했습니다.



[황주호/한국수력원자력 사장 : "받아들이는 입장에서 정당하다고 생각할 수는 없습니다. 그러나 그 수준은 저희가 감내하고도 이익을 남길 만하다고 생각합니다."]



한수원이 향후 북미와 유럽 시장 원전도 신규 수주하지 않기로 웨스팅하우스와 합의한 사실도 전해졌습니다.



북미와 유럽 일본, 영국, 우크라이나 시장은 웨스팅하우스만 한수원은 중동, 동남아시아, 아프리카 일부 국가에서만 신규 원전 수주 활동을 하기로 합의했다는 겁니다.



실제 합의를 전후해 한수원은 스웨덴과 폴란드 등 유럽시장 진출을 줄줄이 포기했습니다.



[정진욱/국회 산업통상자원중소벤처기업위원/더불어민주당 : "폴란드 원전 철수할 건가요? 폴란드 원전 사업에서 철수할 거냐고요."]



[황주호/한국수력원자력 사장 : "일단 철수한 상태입니다."]



대통령실은 계약 전반에 대한 진상 파악을 지시했습니다.



