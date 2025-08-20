춘천, ‘거두일반산단’ 예타 통과…2032년까지 조성

동영상 고정 취소

춘천 '거두일반산업단지 조성 사업'이 기획재정부의 예비타당성조사를 통과했습니다.



거두일반산단은 지금 있는 거두농공단지 맞은편에 55만 제곱미터(㎡) 규모로 조성됩니다.



이 사업엔 2032년까지 2,800억 원이 투입됩니다.



춘천시는 거두일반산단을 생명공학과 인공지능 등 고부가가치 첨단 산업의 거점으로 육성할 계획입니다.



