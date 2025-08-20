[청뉴] 등굣길에 전쟁 치르는 청소년들…안전도 위협
입력 2025.08.20 (19:19) 수정 2025.08.20 (19:44)
[앵커]
수면과 휴식이 부족한 청소년들은 하루의 시작인 등교길부터 전쟁을 치릅니다.
버스로 통학하는 학생들이 많은데, 배차 시간이 일정하지 않다 보니 지각을 피하기 위해 차로로 돌진하는 일도 벌어지는데요.
혼잡하기 이를 데 없는 버스를 매일 타는 것도 고역인 데다 안전도 장담할 수 없습니다.
해결 방법은 없을까요?
청소년이 만드는 뉴스에서 직접 취재했습니다.
- KBS 지역국의 기사 모음
