[여기는 전남] 완도에 국립해양수산박물관 건립 사업 예타 통과 외

국내 최초로 수삽업을 주제로 한 '국립 해양수산박물관'이 완도에 들어섭니다.



해양수산부는 '국립 해양수산박물관' 건립 사업이 기획재정부의 예비타당성조사를 통과했다고 밝혔습니다.



천 백여억 원이 투입되는 이번 사업은 내년 설계 공모를 시작해 오는 2030년 하반기에 개관할 예정이며, 수산업의 역사와 문화, 산업, 사람을 종합적으로 기록하고 전시할 계획입니다.



전남도·민주당, 예산협의회…국립의대 논의



전라남도는 오늘(20일) 서울에서 더불어민주당 전남도당과 예산정책협의회를 열고 국립의대 설립과 에너지·해양 특화도시 특별법 제정, SOC 사업비 증액 등 지역 현안 해결과 내년도 국비 확보 방안을 논의했습니다.



전남도는 2027학년도 개교를 목표로 국립의대 신설의 필요성과, 재생에너지 특화법 제정에 관심을 요청했습니다.



이와 함께 호남고속철도 2단계 조기 개통 등 SOC와 첨단산업, 농수축산 분야 등 56건의 국비 사업도 건의했습니다.



목포서 ‘해상풍력 기술포럼’ 열려



새 정부의 재생에너지 전환 기조에 맞춰 목포에서 해상풍력 기술과 지식을 공유하는 포럼이 열렸습니다.



전남풍력산업협회와 목포대학교는 오늘(20일) 목포대 남악캠퍼스에서 해상풍력 사업개발과 공급망·인프라 확대, 인허가 등을 주제로 '해상풍력 기술 포럼'을 개최했습니다.



포럼에서는 이재명 정부의 에너지 정책 방향을 비롯해 해상풍력특별법 세부규정 마련 방안, 국산 해상풍력 설치선 개발 방안 등이 논의됐습니다.



‘이주노동자 사망’ 영암 농장주에 실형 선고



이주노동자를 폭행하고 괴롭힌 혐의로 재판에 넘겨진 사업주에게 실형이 선고됐습니다.



광주지방법원 목포지원은 폭행 등의 혐의로 기소된 영암 한 돼지 농장 업주 홍모 씨에게 징역 2년과 벌금 100만 원을 선고했습니다.



홍 씨에 동조한 외국인 관리자에게는 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.



이들은 지난해부터 축사에서 일하던 20대 네팔 노동자에게 폭언과 폭행을 가하고 근로계약서를 부당하게 수정해 임금을 갈취한 것으로 조사됐습니다.



피해 노동자는 지난 2월 축사 기숙사에서 숨진 채 발견됐습니다.



