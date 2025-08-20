[여기는 원주] “혁신도시 남자고등학교 없어 장거리 통학 불편” 외

동영상 고정 취소

전찬성 강원도의원은 오늘(20일), 원주시청에서 기자회견을 열고, 원주 혁신도시에 여자 고등학교 1곳만 있어 남학생 300여 명이 1시간 이상 장거리 통학 불편이 크다며, 고교 신설이나 학교 이전 등의 대책 마련을 촉구했습니다.



이에 대해 강원도교육청은 학령 인구 감소로 학교 신설은 어렵다며, 학습권 확보를 위해 원주시, 주민과 협의하고 있다고 밝혔습니다.



원주, 청소년 범죄 예방 ‘인권 학교’ 운영



원주시가 올해 말까지 청소년문화의집과 함께 민관 협력 청소년 범죄 예방 '인권 학교'를 운영합니다.



'인권 학교'는 원주 여성커뮤니티센터와 청소년문화의집에서 전문 강사를 초빙해 8회 차의 강의 형태로 진행합니다.



강의는 인권의 이해와 서로 존중하기 등 청소년들의 정서적 성장을 지원하는 내용들로 꾸렸습니다.



평창, 행복플러스센터 공사 중단 장기화



평창 행복플러스학습센터 사업 대상지 문화재 발굴 조사 기한이 이달(8월) 말에서 다음 달(9월) 말까지로 연장됐습니다.



이는 이곳에서 조선시대 것으로 추정되는 옛 주거지 등 문화재가 발견돼, 국가유산청이 정밀 조사가 필요하다고 판단했기 때문입니다.



평창군은 내년 완공을 목표로 올해 초 공사를 시작했지만, 문화재가 발견되면서 올해 5월부터 공사가 중단됐습니다.



영월의료원, ‘하늘 반창고’…어린이 진료비 지원



영월의료원이 어린이의 병원 진료비를 지원하는 '하늘 반창고' 사업을 올해 11월 14일까지 추진합니다.



지원 대상은 기준 중위 소득 150% 이하 가정의 18살 이하 주민입니다.



선정된 사람에겐 통원 치료비와 입원비 가운데 본인 부담금을 1인당 500만 원 한도에서 지원해 줍니다.



이 사업은 어린이가 경제적 부담 없이 치료를 받게 하기 위한 국민건강보험공단 사회공헌 사업입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!