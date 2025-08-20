[여기는 포항] 노무라입깃해파리 기승…포항시 수매 나서 외

동영상 고정 취소

포항시가 여름철 대형 해파리로 인한 어장 피해를 줄이기 위해 해파리 수매에 나섰습니다.



포항시는 1억5천만 원을 투입해 정치망 어업인 등을 대상으로 해파리를 kg당 3백 원에 매입하고 있으며 지난 14일부터 현재까지 313톤을 수매했다고 밝혔습니다.



노무라입깃해파리는 최대 100kg까지 성장하는 대형해파리로, 독성이 강하고 어망 파손과 어획물 손실, 어장 오염을 유발해 어민들에게 피해를 주고 있습니다.



포항시, 지진 피해 터에 행정복지센터 건립



포항시가 지진 피해로 철거된 옛 시민아파트 부지에 중앙동 행정복지센터를 새로 건립합니다.



새 복지센터는 73억 원을 투입해 지상 3층 규모로 조성되며, 내년 2월 준공 예정입니다.



포항시는 또 학산천 생태하천 복원 사업과 연계해 쾌적하고 안전한 행정서비스를 제공하겠다고 설명했습니다.



포항시, 생성형 AI 활용 농산물 판촉 교육



포항시가 지역 농업인의 경쟁력을 높이기 위해 9월부터 11월까지 '생성형 AI를 활용한 농산물 마케팅 교육'을 진행합니다.



교육 과정은 농업인이 챗GPT나 제미나이 등 생성형 AI를 직접 활용해 홍보 판촉 콘텐츠를 제작하고 실제 판로 전략까지 연계하도록 기획됐습니다.



포항시는 이번 교육을 통해 지역 농산물의 홍보와 농업인의 디지털 역량이 강화될 것으로 기대했습니다.



울진군, 하천과 계곡 불법 점용시설 점검



울진군이 집중호우와 태풍에 대비해 9월까지 하천과 계곡의 불법 점용시설을 집중 점검합니다.



대상은 무단 설치된 공작물이나 불법 적치물, 불법 경작·식목 행위 등으로, 자진 철거를 유도하고 불응 시에는 하천법에 따라 행정조치할 방침입니다.



울진군은 하천의 흐름을 방해하는 불법 시설물을 철거해 제방 범람 등 재해를 사전에 예방하기 위한 조치라고 설명했습니다.



