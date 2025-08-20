부산-목포 시민단체 “국립해양대 통합 지지”
입력 2025.08.20 (19:25) 수정 2025.08.20 (19:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
글로컬대학 최종 지정이 임박한 가운데 부산과 목포 지역 시민단체가 공동으로 한국해양대와 목포해양대 통합을 지지하고 나섰습니다.
'해양수도부산발전협의회'와 '지방분권전남연대' 등은 오늘 기자회견을 열고 '1국 1국립해양대' 지지 입장을 밝혔습니다.
이들은 "두 해양대의 분리 운영으로 교육,연구 역량이 분산되고 있다"며 "정부가 국립해양대 통합을 위해 제도적 장치를 마련하고 재정 지원을 강화할 것"을 주장했습니다.
'해양수도부산발전협의회'와 '지방분권전남연대' 등은 오늘 기자회견을 열고 '1국 1국립해양대' 지지 입장을 밝혔습니다.
이들은 "두 해양대의 분리 운영으로 교육,연구 역량이 분산되고 있다"며 "정부가 국립해양대 통합을 위해 제도적 장치를 마련하고 재정 지원을 강화할 것"을 주장했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산-목포 시민단체 “국립해양대 통합 지지”
-
- 입력 2025-08-20 19:25:27
- 수정2025-08-20 19:49:13
글로컬대학 최종 지정이 임박한 가운데 부산과 목포 지역 시민단체가 공동으로 한국해양대와 목포해양대 통합을 지지하고 나섰습니다.
'해양수도부산발전협의회'와 '지방분권전남연대' 등은 오늘 기자회견을 열고 '1국 1국립해양대' 지지 입장을 밝혔습니다.
이들은 "두 해양대의 분리 운영으로 교육,연구 역량이 분산되고 있다"며 "정부가 국립해양대 통합을 위해 제도적 장치를 마련하고 재정 지원을 강화할 것"을 주장했습니다.
'해양수도부산발전협의회'와 '지방분권전남연대' 등은 오늘 기자회견을 열고 '1국 1국립해양대' 지지 입장을 밝혔습니다.
이들은 "두 해양대의 분리 운영으로 교육,연구 역량이 분산되고 있다"며 "정부가 국립해양대 통합을 위해 제도적 장치를 마련하고 재정 지원을 강화할 것"을 주장했습니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.