[여기는 강릉] 삼척, 재난 대피 ‘일시 구호 세트’ 구입 추진 외

삼척시가 재난 재해를 신속하게 지원하기 위해 재난 대피 지원용 '일시 구호 세트'를 구입합니다.



'일시 구호 세트'는 칫솔과 치약, 수건, 비누, 화장지 등 재난 초기 생활에 필수적인 물품으로 구성됩니다.



삼척시는 이달(8월) 안에 '일시 구호 세트' 100개를 구입해, 재난 상황 발생 시 이재민에게 신속하게 배포할 계획입니다.



양양, 희귀 철새 ‘벌매’ 번식 과정 촬영



양양생태사진연구회는 올해 7월 양양 백두대간 능선에서 희귀 철새인 '벌매'가 굴참나무에 둥지를 틀고 있는 것을 발견해, 포란에서 이소까지 약 2개월간의 전 과정을 관찰·기록했다고 밝혔습니다.



연구회는 올해 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 긴점박이올빼미의 번식 과정 촬영도 성공했습니다.



동해, ‘큰 글씨 지방세 납부 고지서’ 제작·발급



동해시가 올해 12월 자동차세 고지서부터 '큰 글씨'로 지방세 납부 고지서를 제작해 발급합니다.



큰 글씨 고지서는 과세 대상과 납부 기간, 세액, 계좌 등 핵심 정보의 글씨 크기를 키우고 고지서 중앙에 배치합니다.



큰 글씨 고지서를 발급하면 고령층과 시력이 불편한 시민들이 보다 쉽게 관련 정보를 확인할 수 있을 것으로 기대됩니다.



정선, 주민 안전 특별교부세 17억 원 확보



정선군이 주민 안전 강화를 위해 행정안전부로부터 특별교부세 17억 원을 확보했습니다.



이 특별교부세는 설치된 지 20년이 지나 시설이 낡은 여량정수장의 현대화 사업에 투입됩니다.



또, 하천 범람 피해가 잦은 사북 도사곡의 노후 교량을 새로 설치하는 사업에도 투입됩니다.



