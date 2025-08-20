뉴스7(전주)

정읍 첨단과학산단협의체 출범

입력 2025.08.20 (19:52) 수정 2025.08.20 (20:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[이슈K] ‘전북형 반할 주택’ 본격 추진…기대는?

[이슈K] ‘전북형 반할 주택’ 본격 추진…기대는?
전주 식품 창고에 불…2,100만 원 피해

전주 식품 창고에 불…2,100만 원 피해

다음
[앵커]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업 협의체가 출범했습니다.

임실군이 기후 위기 대응 지방정부협의체에 가입했습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업들로 구성된 협의체가 창립 총회를 열고 출범했습니다.

20여 개 입주 기업들로 구성된 협의체는 산업단지 정책과 정보 공유, 공동 사업 발굴, 투자 유치 등에 협력할 계획입니다.

[기정서/정읍시 미래산업과장 : "기업들의 든든한 구심점이 되어 기업 발전을 견인하고 지역 사회와 함께 상생하는 단체로 성장하기를…."]

임실군이 탄소 중립 녹색 성장 기본 계획을 수립하고 '기후 위기 대응 에너지 전환 지방정부협의회'에 가입했습니다.

임실군은 오는 2030년까지 온실가스 60% 감축을 목표로 에너지 전환과 농축산, 수송 등 7개 부문, 43개 세부 과제를 실천합니다.

[변광진/임실군 기후환경팀장 : "현재와 미래 세대를 위하여 기후 위기에 적극적으로 대응하고 2050 탄소 중립을 선도하는 지자체의 역할을…."]

고창에서 생산된 복분자주가 뉴질랜드 수출길에 오릅니다.

고창군은 뉴질랜드 현지 유통 업체와 계약하고 지역에서 생산된 복분자주 만 병을 수출한다고 밝혔습니다.

해당 복분자주는 2005년 에이펙(APEC) 공식 만찬주와 청와대 만찬주 등으로 쓰였습니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:정영주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정읍 첨단과학산단협의체 출범
    • 입력 2025-08-20 19:52:07
    • 수정2025-08-20 20:23:28
    뉴스7(전주)
[앵커]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업 협의체가 출범했습니다.

임실군이 기후 위기 대응 지방정부협의체에 가입했습니다.

전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.

[리포트]

정읍 첨단과학산업단지 입주 기업들로 구성된 협의체가 창립 총회를 열고 출범했습니다.

20여 개 입주 기업들로 구성된 협의체는 산업단지 정책과 정보 공유, 공동 사업 발굴, 투자 유치 등에 협력할 계획입니다.

[기정서/정읍시 미래산업과장 : "기업들의 든든한 구심점이 되어 기업 발전을 견인하고 지역 사회와 함께 상생하는 단체로 성장하기를…."]

임실군이 탄소 중립 녹색 성장 기본 계획을 수립하고 '기후 위기 대응 에너지 전환 지방정부협의회'에 가입했습니다.

임실군은 오는 2030년까지 온실가스 60% 감축을 목표로 에너지 전환과 농축산, 수송 등 7개 부문, 43개 세부 과제를 실천합니다.

[변광진/임실군 기후환경팀장 : "현재와 미래 세대를 위하여 기후 위기에 적극적으로 대응하고 2050 탄소 중립을 선도하는 지자체의 역할을…."]

고창에서 생산된 복분자주가 뉴질랜드 수출길에 오릅니다.

고창군은 뉴질랜드 현지 유통 업체와 계약하고 지역에서 생산된 복분자주 만 병을 수출한다고 밝혔습니다.

해당 복분자주는 2005년 에이펙(APEC) 공식 만찬주와 청와대 만찬주 등으로 쓰였습니다.

KBS 뉴스 이지현입니다.

영상편집:정영주
이지현
이지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…<br>‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니

[단독] ‘5천만 원짜리 시계, 모른다’던 김건희…‘고가 가방 영상’ 속 손목 보니
[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나

[단독] 특검도 ‘시계 영상’ 확인 …김 여사, 또 거짓 해명했나
한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”

한덕수 밤샘조사 후 3차 소환 …“국가 수호 책임 다했나”
[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례

[단독] 사고 4달 전 ‘낙하물방지물’ 지적…추락 위험 경고만 수차례
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.